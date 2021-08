Nach kleiner Sommerpause starten die RuhrRockSixties, der Rockchor der Music Academy Essen, ab sofort wieder mit Chorproben unter der Leitung von David Thomas im Chorforum Essen, Fischerstr. 2 - 4. Sie finden dienstags statt von 19.30 bis 21.30 Uhr.

Nach vielen Monaten mit Chorproben am Computer und Open-Air gab es im Juli zwei Highlights: es gab ein Rockkonzert im Musikpavillon der Essener Gruga und am 30. Juli einen großen Auftritt mit rund 300 Rockchor60+ - Sänger/innen aus ganz Deutschland vor dem Düsseldorfer Schauspielhaus unter der Leitung von Dieter Falk. Das nächste große Konzert mit Gaststar Roger Chapman findet am 4. Juni 2022 in der Historischen Stadthalle in Wuppertal statt!

Wer Lust und Interesse hat dabei zu sein und mitzurocken, ist gerne zu einer Schnupperprobe willkommen!

Es gelten für alle die aktuellen Coronaregelungen.

Weitere Informationen zum Rockchor 60+:

RuhrRockSixties „Never too old for Rock'n Roll"

Hier noch zwei Kostproben vom Rockkonzert in Düsseldorf am 30. Juli 2021 und vom Auftritt im Musikpavillon der Gruga fünf Tage vorher:

Open-Air-Auftritt am 25. Juli 2021 im Gruga-Musikpavillon Länge: 0:58

Open-Air-Auftritt am 30. Juli 2021 vor dem Düsseldorfer Schauspielhaus Länge: 1:22:17

Informationen zum Chorprojekt gibt es bei Reinhard Stöckmann unter

[MA] Music Academy | Essen

1st Class Rock & Jazz School

Heinrich Held Straße 16

DE 45133 Essen

Tel. 0201 84 67 58 10

Internetseiten der Music Academy