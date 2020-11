Alex Bremer vom Team der Villa Rü hat sich einen Traum erfüllt Sie hält es fest in ihren Händen, ein bisschen so, als ob es ein Schatz wäre. Im Grunde ist es das tatsächlich auch. Dem ersten gedruckten Exemplar eines selbstverfassten Buches wohnt stets ein Zauber inne. "Destiny" heißt das Werk der frischgebackenen Autorin Alex Bremer, die bisher als festes Mitglied im Team der Villa Rü in Rüttenscheid von sich Reden gemacht hat. Ob es wirklich "Schicksal" ist, wird sich herausstellen. Der erste Schritt ist jedenfalls gemacht.

Genremäßig lässt sich das Erstlingswerk in die Kategorie New Adult einordnen. Die Protagonistin ist zu Beginn des Romans auf dem Weg zur Highschool und tauscht sich mit ihren Freunden aus. Sprachlich kommt der Roman im eher lässigen Jugendjargon daher: Alex Montgomery muss feststellen, dass man Liebe nicht planen kann. Nach einem fünfjährigen Aufenthalt in London kehrt sie in ihre Heimat Kalifornien zurück und ihr Leben droht im Chaos zu versinken.

"Im Fokus des Romans steht die Liebesgeschichte", erklärt Alex Bremer, deren Protagonistin zwar denselben Vornamen wie sie trägt, aber ansonsten keine Ähnlichkeit mit ihr aufweisen soll. "Es geht um Studium, Ausbildung, Selbstfindung und Erotik", fasst Alex Bremer die Themen ihres Romans zusammen, der sich an die Zielgruppe der 17 bis 26-Jährigen richtet. Die Geschichte spielt Ende der 80er/ Anfang der 90er Jahre. "Meine Protagonisten kommunizieren noch nicht über Handys, sondern sie schreiben sich Postkarten", erklärt die Autorin.

Wie kam sie auf die Idee, als gelernte Erzieherin, die seit 1997 in der Villa Rü arbeitet, ein Buch zu schreiben? "Ich war schon immer eine Leseratte", betont sie, gerne Horror, Fantasy oder auch Thriller. Als sie 14 Jahre alt war, schrieb sie schon einmal mit Ihrem Cousin als Co-Autor einen Krimi, der aber nie verlegt wurde. Auch Kurzgeschichten hat sie privat verfasst. Vor zweieinhalb Jahren startete sie dann das Buchprojekt und veröffentlichte ihr Werk im Selbstverlag. "Ich habe vor allem abends und nachts daran geschrieben", erzählt sie. "Und irgendwann nahm es dann Formen an." Eine gute Freundin durfte es schließlich zuerst lesen und in überarbeiteter Auflage in Zusammenarbeit mit einer Lektorin ist es nun ab sofort auch zu bestellen und käuflich zu erwerben.

"Das war schon ein krasses Gefühl, das erste Exemplar in der Hand zu halten", erinnert sie sich. Auch die Umschlaggestaltung und die Aufmachung der einzelnen Kapitel übernahm sie gleich selbst. Erzählt wird der Roman aus drei Perspektiven: Eric, Alex und Tobi. "Und es wird eine Reihe", fügt sie hinzu: "Twisted Hearts". "Der zweite Band ist schon in Arbeit."

Zudem nimmt Alex Bremer, die unter dem Pseudonym Nicki Parker veröffentlicht, am nanowrimo, dem national novel writing month, teil. Weltweit vernetzt mit anderen Autoren geht es hier um 50.000 Wörter, die man innerhalb eines Monats schreibt und für die man eine Urkunde erhält.

Den Job zu wechseln und hauptberuflich Schriftstellerin zu werden, plant Alex Bremer übrigens nicht. Sie wird also auch in Zukunft dem Villa Rü Team erhalten bleiben. Wer ins Buch hineinschnuppern möchte, hier die ISBN Nummer: 9783752628432.