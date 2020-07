02.07.2020...

Wie immer meine Beiträge in loser Folge...

Glücklich sein...

Willst du für eine Stunde glücklich sein, so betrinke dich...

Willst du für drei Tage glücklich sein, so heirate...

Willst du für acht Tage glücklich sein, so schlachte ein Schwein und gib ein Festessen...

Willst du aber ein Leben lang glücklich sein, so schaffe dir einen Garten...

Unbekannt...