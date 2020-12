Gerade in dieser herausfordernden Zeit haben insbesondere die älteren Menschen sehr unter den Kontaktbeschränkungen der letzten Monate gelitten und tun es immer noch. Daher hat sich die Kita St. Markus, gemeinsam mit der Leitung des Altenheims St. Bonifatius aus Essen, eine besondere Aufmerksamkeit für die Bewohner überlegt:

Mit kleinen selbstgebastelten Teelicht-Haltern und selbstgemalten Bildern der Kinder soll die Stimmung in dieser dunklen Jahreszeit erhellt werden. Die Organisatoren sind sich sicher, mit dieser Aktion Freude, Wertschätzung und Respekt für die Senioren in dieser so besonderen Situation zu übermitteln.