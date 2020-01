Markus Behr liest aus „Vaterschaftstest“ Markus Behr liest heute, Mittwoch, 22. Januar, um 19.30 Uhr im Café Livres, Moltkestraße 2a, aus seinem Debütroman „Vaterschaftstest“. Die Lesung findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Das Debüt im Livres“ statt, die seit Januar 2015 vom Literaturblog „Das Debüt“ durchgeführt und von der Literarischen Gesellschaft Ruhr e.V. gefördert wird. Der Eintritt ist frei. Platzreservierungen unter info@dasdebuet.de.



Über den Roman: Zu Beginn der Sommerferien erhält der Lehrer Fabian Weinert einen Anruf: Zwei Mädchen namens Ronja und Leonie, sechzehn Jahre alt und eineiige Zwillinge, wollen ihn unbedingt treffen. Die beiden wurden nach der Geburt adoptiert und glauben, in ihm ihren leiblichen Vater gefunden zu haben.

Ein bisschen tragisch, meistens komisch

Fabian, überaus sympathisch, aber auch reichlich verkorkst, ist einigermaßen irritiert – denn zu seinem Leidwesen ist er mit Mitte dreißig immer noch Jungfrau. Jedenfalls dachte er das bisher. Ein kurzweiliges Debüt, ein bisschen tragisch und meistens komisch.

Markus Behr, geboren in Hannover, war als Kabarettist in ganz Deutschland unterwegs und produziert Hörspiele. Er lebt in Essen, ist Mitglied im Literatur-Atelier Köln, Redakteur einer Literaturzeitschrift und arbeitet als Deutsch- und Englischlehrer an einem Abendgymnasium.

„Das Debüt“ ist ein Gemeinschaftsprojekt literaturaffiner Blogger, die regelmäßig über die Vielfalt literarischer Debüts berichten und informieren: www.dasdebuet.de.