Unter dem Motto „Weihnachten für alle“ feierte die Christus Gemeinde Essen die Geburt Jesu an Heiligabend um 16 Uhr mit einem Open Air Gottesdienst auf dem Rüttenscheider Marktplatz.

Mit weihnachtlicher Livemusik, einem witzigen Anspiel der CGE Kids und einer ermutigenden Predigt von Pastor Uli Walter konnte das gelungene Event mit circa 280 Gästen abgehalten werden. Die Einhaltung der strengen Hygieneauflagen (Voranmeldung/Registrierung der Teilnehmer, begrenzte Personenzahl, AHA-Regeln), die gute Zusammenarbeit mit den städtischen Behörden und die transparente Kommunikation mit den Anwohnern ermöglichten den Gottesdienst in besinnlicher Atmosphäre.

Aufgrund der großen zur Verfügung stehenden Fläche konnten Abstände von mindestens drei Metern eingehalten werden. Die gemeinsame Wunderkerzen-Aktion während des Segensliedes am Ende des Gottesdienstes erinnerte an die Hoffnung, die durch die Geburt Jesu in die Welt kam.