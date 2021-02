Bis zum 7.3 gilt noch der Lockdown in Deutschland.



Aber schon jetzt sind die Bürger es zunehmend Leid.

Die Einzelhändler haben sich für Klagen zusammengeschlossen, die ab dem 8.3 eingereicht werden, wenn es bei dem Treffen am 7.3 keine Lockerungen geben sollte.

Daher ist auch jetzt schon jedes Bundesland in irgendeiner Form dabei, mögliche Lockerungsmaßnahmen ins Gespräch zu bringen.

In Nordrhein-Westfalen dürfen ab morgen Friseursalons und Fußpflegedienste wieder öffnen.

Allerdings sind die Friseure damit auch nicht so ganz zufrieden, da pro 10 Quadratmeter sich nur eine Person in der Ladenfläche befinden darf.



Das Personal zählt anders als im Lebensmittelhandel mit.

Auch müssen Türen und Fenster geöffnet bleiben.

Kosmetik und Nagelstudios sind noch weiter bis zum 7. März geschlossen.

Neu dann jetzt auch die möglichen Lockerungen beim Freizeitsport unter freien Himmel. Bau und Gartencenter sollen auch Gemüsepflanzen und Saatgut verkaufen dürfen, denn jetzt ist Aussaht Zeit.

Der Landes-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart möchte auch den Lockdown für den Einzelhandel und die Gastronomie in den kommenden Wochen zurückfahren. Allerdings unter Beibehaltung des Hygienekonzept und bei gleichzeitiger verbesserten Nachverfolgung von Infektionsketten. Dann könnten diese Bereiche im Laufe des März schrittweise wieder öffnen. Auch das Öffnen für Ferienwohnungen und Hotels zu Ostern sollte möglich sein, sagte Andreas Pinkwart.

Das Plant zu mindestens NRW.