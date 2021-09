Anschlag auf das WTC New York

Es war ein sehr schöner Tag. Dieser wurde wie in New York üblich von vielen Touristen zu Ausflügen genutzt. Eine Fahrt mit dem Schiff nach Liberty Iland, bot einen tollen Blick auf die Stadt und das World Trade Center. Später hörte man einen Knall, Rauchsäulen stiegen auf. Etwas später noch ein Knall eine weitere Rauchsäule und der Himmel verfinsterte sich.

Das Ereignis bewegte die ganze Welt noch immer.