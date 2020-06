Karstadt Schließung Runde 2

Vor 10 Jahren gab es schon die erste Welle.

Mitarbeiter übten Lohnverzicht um das

Unternehmen und den Arbeitsplatz zu retten.

Wie so oft hat das nichts gebracht.

Jetzt schließt Karstadt großflächig weitere Häuser.

Corona und die hohen

Mieten sollen Schuld sein!

Sogar das Karstadt Haus im Limbecker Platz wird geschlossen.

Davon war auch der OB von Essen Thomas Kufen sichtlich überrascht.

Der Schock sitzt tief, seit am Freitag (19.06.2020) die Schließung

von 62 der deutschlandweit 172 Filialen der

Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof bekannt wurde,

darunter 18 Standorte in NRW.

Auch 20 von 30 Niederlassungen

von Karstadt Sports werden schließen

Zusätzlich zur geplanten Schließung von Dutzenden Filialen der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof sollen auch 20 der 30 Niederlassungen der Tochter Karstadt Sports geschlossen werden. Das wurde am Samstag noch über den News Ticker bei NTV bekannt gegeben. Demnach sollen unter anderem die Standorte in Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Hamburg und München sowie die Hauptverwaltung von Karstadt Sports in Essen geschlossen werden. Insgesamt seien 700 Arbeitsplätze betroffen.