Nach Hamburg kommt jetzt auch diese Forderung aus Essen vom OB Thomas Kufen.

Zunächst hatte dieser sich noch für 3 G ausgesprochen, jetzt aber seine Aussage geändert.

Es sollen mehr Bürger zum Impfen bewegt werden.





Wer ins Kino, Stadion, Fitnessstudio oder in ein Restaurant will, soll sich impfen lassen!

Besorgniserregend sei die Corona Statistik aus den Städten in NRW und auch aus Essen.



15 Personen liegen zur Zeit auf den Intensivstationen, in kritischen Zustand.

Bis auf eine Person, sind alle Patienten, nicht oder nur einmal geimpft worden.

Daher gab es auch einen Appell aus Essen, an die Landesregierung, strengere Regelungen durchzusetzen.

Beim geplanten Oktoberfest in Essen, wird 2G umgesetzt!

Besucher die einen Test vorlegen, bleiben draußen. Die Messe Essen und auch Rot Weis Essen, setzen noch 3 G um. Empfehlen aber sich impfen zu lassen.

Vereine mit einem genehmigten Sicherheitskonzept des Gesundheitsamtes gehen noch weiter.

Hier müssen vollständig geimpfte bei Veranstaltungen zusätzlich einen negativen Test vorlegen (1G+), um noch sicherer zu sein. Das Risiko soll weiter minimiert werden.

Mein scheint einheitliche Regeln, mit Hinblick auf die Wahl zu scheuen.

Mal sehen was nach der Wahl passiert.

Aber jetzt schon sucht man in Essen wieder 50 Mitarbeiter für die Kontaktnachverfolgung.

Man erwartet also wieder noch höhere Corona Fallzahlen.