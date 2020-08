Erstes Fastfood Verkaufsverbot an Jugendliche

Auch für stark Zucker haltige Getränke

Immer mehr Kinder und Jugendliche kennen nur eine Ernährung.

Mal eben schnelle einen Burger, Pommes und eine Coke.

Dazu Bewegungsmangel und das Vorbild aus dem Elternhaus.

2010 Gab es bereits eine Investive zu Einschränkungen von Zucker und Fett in Lebensmitteln.

Das wurde aber alles von der Regierung abgelehnt.

Man setzte wie immer auf eine freiwillige Verpflichtung.

Dabei rausgekommen ist allerdings kaum etwas, außer Absichtserklärungen.

Beachtlich jetzt gibt es das erste

Verkaufsverbot von Fastfood

an Personen unter 18 Jahren.

Allerdings nicht in Deutschland.

Der mexikanische Bundesstaat Oaxaca hat nun ein einmaliges Gesetz auf dem Weg gebracht.

Ab sofort ist es verboten, Kindern Junk-Food und zuckerhaltige Softdrinks zu verkaufen.

Somit wird in diesem Bundesstaat ungesundes Essen genauso eingestuft wie Alkohol und Zigaretten. Es sei wichtig diese Industrie zu bremsen so die Regierung.

Es gibt Orte in Mexiko, ohne Medizinische Versorgung, aber mit Cola.

In Mexiko gibt es wie in den USA hohe Zahlen von Diabetes und Fettleibigkeit.

Die Regierung ist zudem der Meinung, dass gerade dieser Umstand an fehlender gesunden Ernährung die Corona Sterblichkeit mit begünstigt hat.