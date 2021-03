MEMORIES:

NRW, Ruhrgebiet:

ESSEN

Margarethenhöhe

... auch Teil meiner schönen HEIMAT:-)

September ....

ein kleiner.... RÜCKBLICK!

Es war noch Sommer, SPÄT-Sommer...

Für mich fängt der HERBST nie vor dem 20. oder gar dem 22. September an,

manches Mal auch erst so richtig im Oktober....

Dennoch war für diesen tollen Tag

mit zwei Freundinnen genau perfektes Wetterchen´...soweit ich mich erinnern kann.

Es war nicht mehr so brüllend warm und eben auch nicht zu kalt, und sich auch mitten im „CORONA-SOMMER und HERBST“ draußen auch einmal zu DRITT zu treffen, kann man unter bestimmten Voraussetzungen auch einmal vertreten. Im November oder gar Dezember letzten Jahres war es dann plötzlich mit mehr als aus zwei Haushalten nicht mehr so leicht möglich, sich zu treffen…und so war es das vorerst letzte Mal für uns in dieser Kombination…

red roses...

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

Nun, wie dem auch sei, ich erinnere mich an einen richtig tollen Nachmittag… und diesmal schleppte ich die Beiden einfach mal´ zu dieser alten, berühmten, idyllischen und einzigartigen Gartenstadt hier in Essen.

Margarethe Krupp

stiftete einst; Anfang des 20. Jahrhunderts, diese ganz besondere Siedlung und noch heute gilt diese als sympathisches Beispiel einer sozialen Wohn- und Lebensweise. Ursprüngliches Ziel war damals ganz einfach nahegelegenen, aber auch erholsamen Wohnraum für Krupp-Arbeiter zu schaffen. Jedes Haus mit eigener grünen Parzelle, einem Stück Garten halt.

Manchmal wünschte ich, die Menschen hätten diese ökologische Bauweise beibehalten… vermutlich hätten wir dann gerade jetzt, in diesen KLIMAWANDEL-Zeiten, weniger Probleme…vielleicht…

Immer wieder, und vor allem gerne, bin ich dort zu finden, in diesem Stadtteil, wo auch einige Straßennamen einfach nur schön erholsam nach Urlaub klingen.

das Maggi-Höhen-Portal, seitlich...

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

Leider liegt dieser schöne Tag mit eben diesen beiden Freundinnen schon wieder zu lange zurück, diesem verdammten Virus sei-Dank, so dass ich momentan nur davon träumen kann, mit mehreren Bekannten, Freunden gleichzeitig wieder solch´ schöne Spaziergänge erleben zu dürfen.

Da geht es mir vermutlich nicht nur mir soooo´…

Meine Heimat ESSEN lerne ich nun noch besser kennen, wenn ich denn mal´ Zeit habe, raus´ zu gehen, denn WEIT in der Weltgeschichte´ herum daddeln´ ist ja derzeit un-motorisiert auch kaum möglich; nun jaaaa…

Hier also ein paar „alte“ Eindrücke von vor zirka sechs Monaten….

ja, SO lange ist DAS nun schon wieder her´…

Da hatte ich Hoffnung, dass es nach Weihnachten wieder aufwärts geht…

Bleibt gesund!

.............................................................

Fotos: AAT September2020

TEXT: AAT Jan.-März2021