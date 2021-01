Der nächster Corona-Gipfel mit Angela Merkel kommt schon am Dienstag.

Ausgangssperre, ist Spazierengehen, Sport dann noch möglich?

Wird es bei uns wie in Frankreich?

Ausgangssperre ab 18 Uhr, Spazierengehen und Sportverbot, alles um die Kontakte zu reduzieren.

Schon in der nächsten Woche treffen sich die Ministerpräsidenten mit Angela Merkel zum Corona-Gipfel.

Die Corona-Lage ist weiter sehr angespannt.

In Deutschland haben sich seit Ausbruch der Pandemie bereits über zwei Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Nun bereitet der Regierung auch die Coronavirus-Mutation Sorge.

Angela Merkel drängt daher auf ein schnelles Bund-Länder-Treffen. Dieser findet bereits am Dienstag (19. Januar) statt. Zuvor waren die neuen Beratungen für den 25. Januar geplant worden.

Ziel private Aktivitäten gleich Null!

Wie man unsere Ministerpräsidenten kennt, wird es sicher nicht so hart wie in Frankreich, aber die Kontakte müssen weiter reduziert werden. So erklärt man sich in diesen Tagen immer.

In der Praxis gibt es Kontakte ja nur noch beim Einkaufen für den täglichen Bedarf und das muss sein.



Nur an die Wochenendspaziergänge könnte man noch ran.

Die Wälder und Fußwege an Seen werden immer voller.

Das Virus verbreitet sich nicht von alleine, sondern nur durch uns, so die Aussage des RKI.