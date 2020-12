Viele Eltern kennen das – sie haben gestresst eingekauft, fangen an zu kochen, schneiden frisches Gemüse, würzen nach bestem Wissen und Gewissen und der Nachwuchs isst nur die Nudeln und fragt nach Ketchup.

Die Kinder aus der städtischen Kindertagesstätte und Familienzentrum Brassertstraße setzen oft noch einen drauf und sagen: "Bei Björn schmeckt es vieeeeel besser!" Gemeint ist Björn Stockmann, der Koch der städtischen Kita.

Das nahmen die Eltern der Kita zum Anlass das Projekt "Kita-Kochbuch" auf den Weg zu bringen. "Alles begann mit dem Wunsch, die tollen Rezepte von Björn auch zu Hause auf den Tisch zu zaubern", erklärte Melanie Labus, bis Juli 2020 im Elternbeirat, der Kita. So wurde dann eine tatkräftige und absolut professionelle Truppe aus vier Mitgliedern des Fördervereins sowie Textern, Fotografen, Designern und Verlegern auf die Beine gestellt - alles ehrenamtlich!

Der Koch der Kita Brassertstraße Björn Stockmann war leicht für das Projekt zu gewinnen. Er ist Koch aus Leidenschaft und überzeugt, dass Kinder an Geschmäcker herangeführt werden können. "Irgendwann im Leben essen sie etwas und erinnern sich vielleicht daran. Das ist mein Ansporn", erklärte der Wahl-Essener. Er lieferte die leckeren speziellen Rezepte und das Eltern-Projektteam kümmerte sich die Realisierung des Werkes.

"Wir danken zahlreichen Rüttenscheider Firmen und Geschäften, die uns finanziell mitunterstützt haben", so Melanie Labus. "Und ein riesiges Dankeschön geht an die vier Mitglieder des Fördervereins, der tollen engagierten Elternschaft und dem Elternbeirat – ohne das Zusammenspiel des gesamten Teams hätten wir das niemals hinbekommen – zu einem tollen Projekt gehören auch tolle Menschen." Das Kita-Kochbuch ist ein außergewöhnliches Werk geworden. Gesundes und frisches Essen für Kinder ist uns als Kita ein besonders wichtiges Anliegen."

Das Eltern-Projektteam des Kita-Kochbuchs bestand aus: Hanna Ryjáčková Winkler, Sabine Schwabe, Ulf Kramer, Christian Zwillich, Christoph Kniel, Ruşen Tayfur, Melanie Labus, Jürgen Labus, Diana Widjajasaputra, Falk Momboûr und Sandra Kretschmann.

Das Kita-Kochbuch "Leckere Kitaküche für Zuhause – Bei uns kocht Björn" ist für 12,50 Euro beim Förderverein in der städtischen Kindertagesstätte Brassertstraße, Brassertstraße 33, in der Papeterie Petersen, Rüttenscheider Straße 105 und im Spielwarengeschäft Rü-Rabauken, Franziskastraße 31 erhältlich.