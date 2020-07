Bring Farbe in die Stadt.

Immer mehr Flächen werden aufgepeppt.

Stromkästen, Häuserwände, U-Bahn Stationen und jetzt auch Brückenpfeiler.

Die Brückenpfeiler auf dem Mittelstreifen unter der A40 wurden verschönert.

Um diese zu finden, sie liegen im Bereich der Auffahrt Richtung Duisburg.

Alles besser anzusehen als die sonst üblichen Schmiererreien und der so genannten Tags.

Auf einer Säule befindet sich eine Internetadresse von forceandfire.de, die haben wohl diese Objekte mit Sponsoren aus Essen geschaffen.

Eine gute Idee, es gibt sicher noch viele graue Stellen in der Stadt.