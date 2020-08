Cher möchte mit 74 Jahren bei der Post arbeiten

Ehrenamtliche Hilfe bei der US Post

Hintergrund ist kein Geldmangel oder eine zweite Karriere.

Nein sie möchte sich einbringend, dass die Briefwahl in den USA nicht scheitert.

Im Alter von 74 Jahren ist sie noch „strong enough“.

Cher berichtet von ihren gescheiterten Versuchen auf Twitter: "Ok, habe zwei Poststellen in Malibu angerufen. Sie waren höflich. Ich sagte 'Hi, hier ist Cher und ich würde gerne wissen, ob sie Ehrenamtliche anstellen?'" Daraufhin wurde sie mit dem Vorgesetzten verbunden, der ihr Angebot wohl ablehnte und sie darauf hinwies, dass sie dafür Fingerabdrücke und einen Background-Check benötigen würden.

Natürlich könnten sich auch andere Prominente bei der Wahl als Wahlhelfer einbringen.

Das würde sicher mehr Amerikaner in die Wahllokale ziehen. Allerdings in diesem Fall nicht so produktiv. Die Ansteckungsgefahr könnte steigen.