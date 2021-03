Gerade wurden Schulen und Kinderbetreuungsstätten zumindest teilweise wieder geöffnet, kommt gestern diese Botschaft des RKI.

"Die Inzidenz bei den unter 15-Jährigen steigt stark an",

so Lothar Wieler, Präsident des RKI in der gestrigen Pressekonferenz.

"Wenn wir Schulen und Kitas öffnen, kommt es natürlich zu mehr Übertragungen."

Das sagt Johannes Liese, Leiter des Bereichs pädiatrische Infektiologie und Immunologie am Universitätsklinikum Würzburg.

Dieser führt jetzt eine Studie zum Infektionsgeschehen in Kindertagesstätten durch.

Das RKI und auch Johannes Liese vermuten, dass diese Fälle auf die Variante B117 zurückzuführen sind. Diese Studie ist zurzeit aber noch in der Auswertung.

Bis zum 7. März 2021 wurden 1051 stationäre behandelte Kinder gemeldet.

10% davon leiden unter Folgeschäden.

Das sollte ein Warnsignal für die Schulminister sein, die ihre Pläne zum Schutz unserer Kinder noch einmal überdenken sollten