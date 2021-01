Tests werden ausgeweitet bzw. es wird jetzt in Stichproben auf Corona Mutationen untersucht.

Corona Mutation nun auch in NRW angekommen.

Jetzt wurde auch in NRW ein Fall der neuen Corona Mutation bekannt.

In Bottrop hatte eine Person das Virus von einer Dienstreise aus Südafrika mitgebracht.

Bei der Einreise nach Deutschland wurde er negativ getestet. Später zeige er Erkältungssymptome und ließ sich noch einmal testen. Dieses Mal positiv. Auch seine Familie wurde durch ihn infiziert.

Diese ist bereits wieder genesen.