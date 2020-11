Corona-Mutation in Dänemark

In Dänemark ist das Coronavirus nun auch auf Tiere übergesprungen und mutiert. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat daher angeordnet, alle betroffenen Nerze in Dänemark zu töten. Es geht dabei um 15 Millionen Nerze. Bei den Tieren wurde eine gefährliche Mutation des Coronavirus festgestellt, die vom Menschen auf das Tier übertragen wurde und auch auf den Menschen zurückspringen kann.

Dänemark ist weltweit der größte Produzent von Nerzfellen. Aktuell gibt es 1139 Farmen in Dänemark. Es besteht die Sorge, dass der mögliche kommende nicht mehr wirken könnte, da dieses Virus sich verändert hat. Auch könnte sich die Corona-Mutation rasend schnell in ganz Europa ausbreiten. In Nordjütland soll schon jeder dritte Corona-Fall auf die Nerzfarmen zurückzuführen sein, laut dem Virologe Anders Formsgaard.

Im Juni wurden die gleichen Maßnahmen schon in Holland durchgeführt.

Eine Übertragung des Virus vom Menschen auf andere Haustiere wie Hund und Katze soll in der Theorie auch möglich sein.