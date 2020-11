Das Büro des Christkinds in Engelskirchen hat geöffnet. Es sind schon sechs Wochen vor Weihnachten 9.000 Briefe eingetroffen, aus über 50 verschiedenen Ländern.

Deshalb beantwortet das Christkind auch inzehn verschiedenen Sprachen die Briefe. Deutsch, Chinesisch, Taiwanisch, Kantonesisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Tschechisch, Belarussisch, Russisch.



Auch Blinde können schreiben, sie erhalten die Antwortschreiben in Brailleschrift.

Wer bis zum 21. Dezember an die Adresse An das Christkind, 51777 Engelskirchen, schreibt und seinen Absender angibt, erhält bis Heiligabend einen Weihnachtsbrief mit Sondermarken und Sonderstempel.



Dieser ist auch bei Briefmarkensammlern sehr begehrt.



Persönlich kann man das Christkind diese Jahr durch Corona leider nicht besuchen.

Ein zweites Büro wird in Himmelstadt eingerichtet.

Auch in Himmelstadt werden Briefe an das Christkind ab dem 1. Advent beantwortet. Die Post muss zehn Tage vor Heiligabend angekommen sein, damit es noch eine Antwort gibt. Die Adresse lautet: An das Christkind, 97267 Himmelstadt.