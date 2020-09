Nach dem Großbrand in Essen, wird der Brandort jetzt Geologisch geprüft

Die Essener Feuerwehr hat den Einsatz im Schellenberger Wald beendet.

Die Schläuche können werden eingerollt.

Aber alle Wanderwege werden nicht direkt wieder freigegeben.

Nach dem Brand im Schellenberger Wald wurden die ersten Wege wieder freigegeben.

Den Uferweg am Baldeneysee hatten Spaziergänger bereits am Wochenende wieder genutzt. Er war zeitweise gesperrt, weil Steine und Geröll den Hang hätten herab stürzen können. Der Hauptweg von der Heimlichen Liebe bis zur Isenburg-Ruine wird am Freitag wieder freigegeben. Die anderen Wege bleiben vorerst noch gesperrt. Von Fachleute wird jetzt noch überprüft ob auf dem abgebrannten Waldhang, noch eventuell Sicherungsmaßnahmen wie Stützpfosten oder Netze notwendig sind. Die Essener Feuerwehr hat ihren Einsatz im Schellenberger Wald heute Morgen offiziell beendet.