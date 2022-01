13. Januar 2022...

Der Neubau der Neuapostolischen Kirche...

Der Dachfirst nimmt seine Form an, und das Richtfest des Gebäudes steht an. Da kann sich der Hausherr schon mal überlegen, was er für eine Rede hält bei der Einweihung des Rohbaus...

Heute wurde richtig rangeklotzt, wie man bei uns so schön sagt...

Für mich war das wieder sehr interessant...