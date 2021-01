14.01.2021...

Wie immer meine Beiträge in loser Folge...

Jetzt ist es raus...es wird immer noch vermutet das dort eine Bombe liegt...

Diese Bohrungen werden im Abstand von 0,75 m und in einer Tiefe bis zu 9 m gemacht...Dann wird ein Plastikrohr eingeführt, in das wird dann die Sonde eingeführt. Damit sie nicht beschädigt wird...Nach der Messung wird das Kunststoffrohr für das nächste Loch benötigt...

Man hatte vor bis zu 14 m tief zu bohren...das ging nicht weil in 9 m Tiefe Betonplatten des alten Gebäudes liegen die behinhalten natürlich sehr viel Moniereisen...was natürlich die Messungen verfälscht...wenn die Messungen abgeschlossen sind, werden sie ausgewertet, und man wird sehen wie man weiter vorgehen muß, damit man endlich anfangen kann den Neubau zu erstellen...