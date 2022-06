Wer weiß schon, was sich Frauen wünschen?

Eine tolle Küche?

Küche mit allen Raffinessen

Man könnte manchmal den Eindruck haben, sie wissen es selber nicht. Wenn sie vor dem Kleiderschrank stehen und gerade nichts passendes zum Anziehen haben.

Handtaschen kann man wohl nie genug haben, oder?

Aber was ist ein Frauentraum?

Ich habe jetzt erfahren, dass es in den 50-60 er Jahren ein Plättbrett war.

zwei Bügeleisen von früher, in Handarbeit vom liebsten gemacht. Da drunter das Zubehör, die Holzrolle zum Mangeln. Schön aber heute sicher gefährlich.

Vorläufer des heutigen Bügeleisen, am besten noch mit Zubehör einer Holzrolle zum Mangeln.

Dieses musste der Bräutigam seiner Zukünftigen zur Hochzeit schenken und vorher noch selber herstellen.

Es war ein Brauch der Zeit.

Man möge sich nicht vorstellen, wenn man heute so ein Geschenk machen würde.

Sicher könnte man es nur mit Schutzausrüstung seiner Braut übergeben.

Aber meine Damen, was ist heute das perfekte Geschenk?

Macht mich bitte zum perfekten Frauenversteher.

Was geht und was geht gar nicht?