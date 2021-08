11. August 2021...

Erinnerung an die Schulzeit…

Da ich am 15.August geboren bin, bin ich damals auch später eingeschult worden…Anfang der 50iger Jahre war die Einschulung zum 01.April jeden Jahres…so bin ich 4 ½ Monate vor meinem 7 Geburtstag eingeschult worden…

Da gab es noch keine Bleistifte oder Kugelschreiber…Keine Hefte oder Blöcke, sondern Griffel und Schreibtafel…da musste man immer aufpassen das die nicht kaputt gingen…

Wir wohnten damals auf dem Löhnsberg 36, und meine Erste Schule war die Dinnendahl-Schule…

Schulanfang: Der Ernst des leben beginnt…

Bis dahin bei mir, das noch nicht erkannte mit dem links und rechts schreiben…Mein Glück war es das ich bis zum 3. Schuljahr die gleiche Lehrerin hatte Frl. Leiendecker, die erkannte das ich Linkshänder war…zu der Zeit wurde man umerzogen mit rechts zu schreiben…was für einen Linkshänder fast unmöglich war…Sie hat mit mir jeden Tag geübt rechts zu schreiben…aber genauso habe ich mit links geschrieben was mir leichter viel…so habe ich immer alles mit links und rechts versucht zu machen…irgendwann aber immer mehr mit rechts…Manche Dinge passieren auch heute noch unbewusst das ich Sachen mit links mache…

Aber das war nicht das einzige Problem was der kleine Bodo schon in diesen jungen Jahren bewältigen musste…Legesmatiker gab es wohl immer schon…was aber meinen Eltern und mir als Kind nicht bewusst war…Ich hatte da schon meine lese und schreib Probleme…Auch das erkannte Frl. Leiendecker…Die mir dabei half das einigermaßen in den Griff zu bekommen…Ich selber habe aber da schon erkannt, dass ich selber einiges dafür tun musste…So habe ich alles was es zu der Zeit zu lesen gab und mir in die Hände viel gelesen, und das nicht nur einmal sehr oft…So war es auch mit dem Schreiben…So ging es dann auch weiter…Das war wohl schon der Anfang mit dem großen Wissensdurst…Der auch heute noch nicht befriedigt ist…

Und was sagen wir dazu…Das ist auch gut so…

Das war eine kleine Geschichte vom Anfang meiner Schulzeit…