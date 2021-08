Mietwucher in den Kranhochhäusern in Köln.

Direkt am Rhein in bester Lage.

Selbst das Parkhaus ist außergewöhnlich.



Hier steht ein Luxusauto neben den anderen.



Das können die Besucher des Schokoladen Museum feststellen, die dieses Parkhaus nutzen.

Miete für eine Wohnung mit 173m² Wohnfläche, 3 Zimmer und 35 m² Terrasse liegt bei 8500€ pro Monat. Die Küche ist schon in der Wohnung dabei!

Ein Schnapper?

Ach ja die NK kommen auch noch dazu 1250€ pro Monat und dann noch die Kleinigkeit von 25000 € Kaution.

Wenn jemand nicht weiß wohin mit seinem Geld, dann einfach umziehen.

Ach ja, manche Mieter haben sich schon über den Schiffsverkehr und lauten Motoren beschwert.

Wer konnte damit an einem Fluss rechnen?