PARKLEUCHTEN GRUGA, Essen 2020

[i]...seufz

noch bis zum



08. MÄRZ 2020!

ES LEUCHTET in Essen

vielleicht auch in mir !?!



Es sind schon etliche SCHÖNE Beiträge hier zum Thema, ich weiß.

Manch´ Einem mag es vielleicht auch abgedroschen vorkommen, nach nun zehn, elf Jahren

immer wieder dieses THEMA

GRUGA Essen,



Parkleuchten...

dennoch, ich finde es immer wieder schön, und war zum diesjährigen LEUCHTEN auch schon einige Male dort, tatsächlich erstmals ...

OHNE "richtiger" Camera, im G R U G A Park!

SOOOO schön, in lieber, netter Gesellschaft, oder auch einmal bewusst alleine,

durch diesen, "unseren" großen Garten zu wandeln...

abends, in diesen interessanten Lichtern ...

und die Gedanken, die einem dabei so mitunter durch den Kopf gehen ...

auch spannend, wirklich :-)

Wer noch nicht da gewesen, oder tatsächlich noch nie dort war, sollte es sich mal´ überlegen,

vorbei zu schauen... auch, wenn sich das Ein oder Andere wiederholt, die meisten Menschen erleben es als immer wieder "NEU" schön und beeindruckend ...

Es leuchtet

so schön, fast so schön, wie in der Weihnachtszeit.

Es leuchtet, im Park.

Es BELEUCHTET...

es wärmt und es fühlt sich gut an!

Einen Glühwein dazu, vielleicht, oder einen heißen Kakao...

Es leuchtet, wieder, in Essen.

Es leuchtet, vielleicht auch ein wenig in unseren Herzen.

Zumindest hier, wenn wir hier so durch die GRUGA laufen, und staunen...

ES LEUCHTET, in uns!

Viel Vergnügen, auch gerne hier bei einem Spaziegang durch meine bescheidenen´ HANDY-Aufnahmen, die an unterschiedlichen Tagen dies´Jahr entstanden sind ...

auch bei geringerer Bild-Qualität kann man vielleicht einen kleinen Eindruck gewinnen.

LIEBE GRÜßE

aus dem schönen, lichterfrohen´Ruhrgebiet:-)

................................... noch bis zum 08.März 2020 zu sehen!

SCHAUT auch gerne auf die fb seite der GRUGA´

LICHTERWELT:

siehe einmal GERNE hier:

Fotos+Text: AAT Februar2020

