Köln ist jetzt auch Hotspot

Essen konnte sich bis jetzt noch Retten

Köln hat in der Nacht die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Das nordrhein-westfälische Landeszentrum Gesundheit gab den Wert für die Millionenstadt am Samstag mit 54,8 an. In Köln hatte man das Überschreiten der Schwelle bereits erwartet und deshalb schon für Samstag zahlreiche Einschränkungen für das öffentliche Leben angeordnet.

Auf Straßen und Plätzen darf abends ab 22.00 Uhr kein Alkohol mehr konsumiert werden.

An den Wochenenden gilt an Party-Hotspots ein Verkaufsverbot für Alkohol.

Es dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus verschiedenen Haushalten in der Öffentlichkeit treffen. In Fußgängerzonen müssen die Menschen Masken tragen.

Es wurde auch die Personenzahl bei Feiern weiter beschränkt.

Bei privaten Feiern in angemieteten Räumen sind künftig höchstens 25 Personen erlaubt.

Von Feiern in der eigenen Wohnung wird abgeraten.

In Essen ist der Wert um -1 auf 47,4 gesunken.



Hoffentlich ist das nicht nur eine Momentaufnahme.

Es scheint, dass die Bürger die Warnungen nun ernster nehmen. So wird in der Fußgänger Zone schon jetzt vermehrt Maske getragen.

Aktuelle Zahlen zu jeder Stadt in Deutschland findet man schnell und übersichtlich auf der Seute lzg.nrw.de des nordrhein-westfälische Landeszentrum Gesundheit.