Feindbild Polizei

und Rettungskräfte

Heute wird auch das Thema bei Maybrit Illner angesprochen.

Immer häufiger werden Polizisten angegriffen

oder auch Rettungskräfte in eine Falle gelockt.

Hat jemand eine Erklärung dazu?

Ich meine unter anderen, dass

die Werte in der Gesellschaft verloren gegangen sind.

Dazu zählt trägt sicher auch das Fernsehprogramm

mit dem Assi TV bei, dass schon am morgen ausgestrahlt wird.

Die Familien übermitteln den Kindern keine Werte mehr

und überlassen, dass der Kita und der Schule.

Wie sollen sie es denn auch den Kindern vorleben,

wenn man in Harz 4 gefangen ist und in den Tag lebt?

Glücklich können die Kinder sein, die dann Freunde

in „normalen“ Familien finden und dort eine andere Welt erleben.

Dann noch das sensible

Thema der Übersiedler.

In den Herkunftsländern gibt es andere Werte.

Zum Teil knüppelt die Polizei dort auf die Bürger ein.

Hier erleben sie dann, dass unsere Polizei sich praktisch

nicht verteidigen darf und legen los.

Das zu erwartenden

Strafmaß ist gering.

Das Berichtswesen für die Polizei ist aber groß.

Anwälte warten nur auf eine Gelegenheit zu klagen.

Da erinnere ich mich an meine Zeit als ich noch mit

einer geladenen Waffe beim Militär unterwegs war.

Nur nicht schießen, denn anschließenden Ärger willst du nicht haben.

Früher, wenn man sich mal mit Mitschülern geprügelt hat,

hörte man auf, wenn jemand auf dem Boden lag,

jetzt tritt man weiter auf ihn ein.

Siehe auch den Angriff auf einen Polizisten am Wochenende in Stuttgart,

bei dem man diesen mit Anlauf in die Seite tritt.

Da erinnere ich mich an meine Großmutter, die das auch schon feststellte.

Ist das alles nur ein sich widerholendes Generationen Problem?

Was meint ihr?