Gerade erst sind leichte Lockerungen in der Corona Pandemie angelaufen.

Alle hoffen auf weitere größere Lockerungen ab dem 23.3.

Sind diese Lockerungen durch die dritte Welle in Gefahr?

Doch jetzt warnt das RKI Lothar Wieler in seiner Pressekonferenz vom 10.3

"Wir haben ganz klare Anzeichen dafür: In Deutschland hat die dritte Welle schon begonnen Ich bin sehr besorgt."

Für Lothar Wieler ist entscheidend, dass die strikte Anwendung von Schutzmaßnahmen wie Schutzmaske tragen und Abstand halten, trotz Impfungen weiter von allen eingehalten werden.

Heute, am 11. März meldete das RKI 14.356 neue Infektionsfälle innerhalb eines Tages, dass ist eine Zunahme von 2.444 Fällen im Vergleich zum Vortag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt von 65,4 auf 69,1.

Die Todeszahlen sind stark schwankend. 321 Menschen sind in Verbindung mit dem Virus binnen 24 Stunden verstorben.

Aktuell sind rund 123.100 Menschen in Deutschland an Covid-19 erkrankt.

Hoffnungsvoller Ausblick

Lothar Wieler geht davon aus, dass wenn die Impfkampagne in Deutschland wie geplant läuft, im Herbst 2021 rund 80 Prozent der Bevölkerung gegen das Virus immun sein werden.

"Wenn das der Fall ist, können alle Maßnahmen aufgehoben werden."

Es wird noch dauern, aber es gibt ein Licht am Ende des Tunnels.