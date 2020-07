Reisen ins (Europäische) Ausland war ein Fehler

Für Deutschland ist es jetzt zu spät

Für Deutschland ist es zu spät, so Markus Söder in einem ZDF Interview.

Damit bezieht er sich auf die steigenden Corona Fallzahlen in

Deutschland durch Urlaubsrückkehrer nicht nur aus Risikogebieten.

Zwar hätten sich die Länder abgestimmt, aber Tests bei der Widereinreise

nach Deutschland wurden nur lückenhaft, oder noch gar nicht eingeführt.

Für Bayern gibt H. Söder „Entwarnung“,

die Ferien in Bayern beginnen erst jetzt und es sei alles geregelt.

Am Frankfurter Flughafen, nehmen auch nicht alle Rückreisende

aus Risikogebieten die kostenlosen Tests an. Ein Grund dafür könnte

sein, dass es bis zum Test auch zwei Stunden dauern kann.

Wer will schon nach 8 Stunden Flug noch 2 Stunden in der Schlange stehen!

Aber wer prüft die Reisenden dann ob sie auch die Quarantäne einhalten, zudem diese dann auch schnell mit dem Zug in alle Himmelsrichtungen verschwinden?

Einige Unternehmen schützen

sich daher vor ihren Mitarbeitern.

Die Firma MTU, Rolls Royce sperrt alle Werksausweise ihrer Mitarbeiter,

die aus Risikogebieten zurück kommen. Sie dürfen erst wieder nach

einem negativen Corona Test wieder an ihren Arbeitsplatz zurück.

Hat man das Reisen ins Ausland doch zu früh zugelassen?

Die Unvernünftigen sollen

Schuld an der derzeitigen

Situation sein

da kann was dran sein!

Aber wurde uns allen nicht Suggeriert

wir sind auf einen Guten Weg, es ist nicht mehr so schlimm.

Das RKI hatte seine Wöchentlichen Pressekonferenzen

eingestellt und auch bei der ARD gab es keinen

Brennpunkt nach der Tagesschau mehr.



Jetzt wo die Fallzahlen und der R-Faktor wieder ansteigen, gibt es auch

wieder eine PK und einen Brennpunkt.

Wir sollten wieder alle zu dem Verhalten zum Beginn der Infektion zurückkehren.

Rücksicht und Umsicht.

Aber bitte nicht wieder Hamsterkäufe von Toilettenpapier!

Einige Händler führen schon XXL Pakete mit 24 Rollen.

Bitte AHA leben.

Abstand

Hygiene

Alltagsmasken

Luxemburg steht jetzt als neuer Hotspot in Europa am Pranger,

nur weil sie sich entschlossen haben jeden Bürger zu testen?

Wer viel testet findet auch viel, so Trump.

Damit hat er auch einmal recht.

Wie würde es den aussehen, wenn in Europa alle Bürger getestet werden.

Dann wird die Statistik sicher nicht lange Bestand haben.