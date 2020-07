Kindermund tut Warens kund.

Gespräch meines Enkels 5 Jahre zum Schmunzeln

Omma, bekomme ich noch ein Eis?

Nein, du hattest schon eins.

Omma, können wir was spielen?

Ja gut, was möchtest du den Spielen?

Omma und Oppa, ich bin der Oppa.

Gut.

Der Enkel nun als Oppa:

Omma geh mal wacker in den Keller und hole den leaven Jung schnell noch mal ein Eis.

Wer kann da schon nein sagen, Oma auch nicht mehr.