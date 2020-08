Grundschulklasse 2a muss in Quarantäne

Ein Kind wurde positiv getestet, der Unterricht an Schule nicht gefährdet

An einer Mülheimer Grundschule müssen die Schüler der Klasse 2 A in Quarantäne, Ein Kind wurde in Bayern positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet und hatte erst jetzt die verzögerte Nachricht aus Bayern erhalten.

Die Grundschule Am Steigerweg, ist betroffen. Nun wurde die gesamte Klasse 2a vorsorglich in Quarantäne geschickt. Betroffen davon sind auch Geschwisterkinder, die Kindertageseinrichtungen oder Grundschulen besuchen.

"Ein Kind und die Mutter einer Familie wurden nach ihrer Rückkehr aus dem Kroatienurlaub positiv getestet, so der Stadtsprecher.

Alle Eltern der Klasse 2 a der Grundschule Am Steigerweg sind bereits informiert worden, dass die Kinder in den nächsten 14 Tagen zu Hause bleiben und getestet werden müssen. Die Lehre sind nicht betroffen, da sie entweder keinen Kontakt oder genügend Abstand eingehalten hatten. Weitere Klassen sind ebenfalls nicht betroffen. Der Unterricht ist daher nicht gefährdet.

So berichtet die WDR Lokalzeit in der heutigen Sendung.

Somit findet der Test aus Bayern auch noch seinen Weg nach NRW.

Kaum hat die schule begonnen, endet sie auch schon wieder.