Happy Halloween

Kinder klingeln an den Häusern - dieses Jahr nicht

Zoombie-Walk - dieses Jahr nicht

Gruselkabinett - im November nicht

alles aus bekanntem Grund.

Vielleicht macht es wenigstens ein paar Menschen eine Freude, bemalte Steine mit Halloweenmotiven zu finden!

Ich selbst habe an Halloween zwar nicht so großes Interesse, aber malen macht mir den Kopf frei.

Jetzt muss ich mir noch überlegen, an welchen Orten ich die Steine "auswildere", damit sie gefunden werden können und hoffentlich Freude bereiten.