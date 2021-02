In Hamm, in der Viktoriastraße wurden heute vier Wohnhäuser unter Quarantäne gestellt, weil bei einer Person das neue Britische Virus gefunden wurde. Diese Person hatte Kontakte in die vier betroffenen Häuser.

Auch in Osnabrück gab es in einer Eisfabrik einen größeren Fall von B.1.1.7 der Betrieb wurde geschlossen, da gleich 200 Mitarbeiter positiv getestet wurden.

In Köln wurden jetzt bereits 88 Fälle nachgewiesen.

Auch in den Niederlanden infizieren sich immer mehr Menschen mit der B.1.1.7-Mutation. Dort ist sie bereits für die Hälfte der Neuinfektionen verantwortlich.

Erfahrungen aus Kanada zeigen jetzt allerdings, dass die sogenannte Expositionszeit, in der man dem Virus ausgesetzt ist, viel kürzer sein kann.



Danach kann eine Sekunde Kontakt ausreichen, um sich zu infizieren.

Daher sind die AHA Regeln leider weiter nötig, auch wenn die Fallzahlen im Augenblick sinken.