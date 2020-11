Am Wochenende gab es bei schönsten Shopping Wetter einen verkaufsoffenen Sonntag in Köln.

Dichter Publikumsverkehr zum Teil mit Masken in der Innenstadt.

Die Landesregierung hatte diesen Sontag genehmigt und will auch noch weitere verkaufsoffene Sonntage genehmigen. Die Begründung dafür lautet, man will das „treiben“ in der City während der Woche entzerren und dafür zusätzlich auch einen Sonntag anbieten.

War da nicht etwas mit Kontaktreduzierung, wir bleiben zu Hause in diesem Lockdown light?

Da hilft dann ein verkaufsoffener Sonntag?

Die Landesregierung will dadurch natürlich auch den Einzelhandel unterstützen, dass ist aber dann einseitig, was ist mit der Gastronomie?

Morgen wird Armin Laschet dazu im WDR eine Erklärung abgeben.

Man darf gespannt sein.

Ich habe nur noch Kontakt zu 5 Familienmitgliedern sonst niemanden.

Trotzdem hat mir die Warn App jetzt einen Kontakt gemeldet.

Ich habe keine Erklärung dafür, nur die eine am Sonntagmorgen beim Bäcker da gab es eine lange Schlange aber mit Abstand.

Daher sollte es sich jeder überlegen, ob man an einem verkaufsoffenen Sonntag dabei sein muss.