Die evangelische Kirche Rellinghausen öffnet am dem 1. Dezember jeden Tag ein neues Türchen ihren digitalen Adventskalenders. Zahlreiche Gemeindeglieder aus Rellinghausen und Stadtwald haben kreative Ideen entwickelt und Videos und Beiträge erstellt, die auf www.rellinghausen.ekir.de zu sehen und zu hören sind.

Galerie der Ermutigung

Für die Adventszeit haben Konfirmanden und Teamer darüber hinaus eine „Galerie der Ermutigung“ gestaltet. In ihren Werken, die in den Bänken der Kirche ausliegen, drücken sie aus, was sie in Corona-Zeiten bewegt, was ihnen Halt und Kraft gibt. „Es sind Werke von großer Intensität und Strahlkraft entstanden“, so Pfarrer Markus Söffge. Die Bilder sind montags bis freitags zwischen 17 und 19 Uhr in der Kirche an der Oberstraße 65 zu sehen.