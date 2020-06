Etwa 5.000 Haushalte haben seit 12.30 Uhr am heutigen Donnerstag keinen Strom mehr.

Etwa 5.000 Menschen im Essener Stadtgebiet haben zurzeit keinen Strom. Der Ausfall, der gegen 12.30 Uhr begann, betrifft vor allem die Einwohner des Stadtteils Essen-Überruhr rund um die Langenberger Straße. Gegen 13.15 Uhr sollte laut dem Netzbetreiber Westnetz, Teile des Schadens bereits behoben sein.

Die Ursache für den Stromausfall ist noch unbekannt. Eine Umspann-Anlagen werde geprüft, so eine Sprecherin des Netzbetreibers Westnetz. Wie lange der Stromausfall noch andauert, ist offen.

Erst am Mittwochnachmittag waren in Teilen von Gerschede und Frintrop der Strom ausgefallen.