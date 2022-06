21. Juni 2022...

Sommeranfang und Längster Tag im Jahr gleichzeitig Tag des Schlafs...

Zählt für mich nicht, da ich einen anderen Schlafrhythmus habe...

Am 21. Juni, also heute ist der längste Tag im Jahr und Tag des Schlafs... Also die längste Tageszeit, dafür aber die kürzeste Nacht... Im Sommer brauchen wir weniger Schlaf, den wir im Winter nachholen...

Der Tag des Schlafes wurde vom Verein Tag des Schlafes 2000 ins Leben gerufen. Der Tag findet in Deutschland jährlich am 21. Juni statt...

Heute am 21. Juni um 6:24 MESZ erreicht die Sonne den nördlichsten Punkt auf ihrer jährlichen Wanderung am Firmament – es ist der Tag der Sommersonnenwende, der astronomische Sommeranfang...

Quelle Fotos: Free Pixabay

Quelle Texte: Astrokalender... Bild.de, alle anderen Zeitungen, die sich damit beschäftigen auch...