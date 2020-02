Nachdem über mehrere Jahre die sieben Stelen des Künstlers Heinz Mack nicht mehr beleuchtet waren, sind die Bemühungen, dieses Kunstwerk wieder zur Geltung zu bringen, nun geglückt. Im Umfeld des Varnhorstkreisel leuchtet es in der Dunkelheit wieder blau.

Thomas Spilker, Sachkundiger Bürger der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Essen: “So wurde der Varnhorstkreisel in der Innenstadt mit hohem gestalterischen Anspruch entworfen und soll Ausdruck eines kulturell geprägten Stadtraumes sein. Gerade die Illumination der Stelen heben das Kunstwerk hervor und zeigen seine gesamte Auswirkung."

Kunst zur Geltung bringen

"In der jetzigen dunklen Jahreszeit kommt die Wirkung des Lichtes in den Stelen besonders zur Geltung. Dies war jahrelang nicht der Fall.

Die FDP im Rat der Stadt hatte hierzu im Bau, sowie im Kulturausschuss Anträge, die auch die Zustimmung der anderen Fraktionen fanden, gestellt. Leider tat sich sehr lange Zeit nichts, der Eigentümer, in Berlin beheimatet, wollte nichts unternehmen", so Spilker weiter.

Mit dem Hinweis, ein halbes Kunstwerk sei kein Kunstwerk, hatte Thomas Spilker immer wieder auf diesen Zustand hingewiesen. Jetzt freut er sich: "Es zeigt sich, das Stetigkeit doch zum Ziel führen kann."