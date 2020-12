Die umstrittenen Umweltspuren sollen in Düsseldorf wieder entfallen.

Wie der neue Oberbürgermeister Stephan Keller heute ankündigte, sollen die Umweltspuren ab dem 1. März 2021 Geschichte werden.

Aber Klimaschutz und nachhaltige Mobilität sind weiter seine Herzensangelegenheit.

Die Umweltspuren haben ihren Namen nicht verdient. Diese Fahrspuren, die nur für bestimmte Fahrzeuge ausgewiesen sind, verursachten Staus und mehr Emission, somit sind sie schlecht für Umwelt und die Wirtschaft. Sein neues Konzept sieht eine intelligente Ampelsteuerung auf belasteten Strecken, einen schnelleren Radwegeausbau und einen besseren öffentlichen Nahverkehr vor.

Back to the Roots, eine grüne Welle gab es in den 80 er schon mal.