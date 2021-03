Positiv, die Betreuer / Erzieher von Kitas werden nun auch geimpft, bis gestern.

Die Belegschaft einer Kita wurde am Sonntag mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft.

Gut in jedem Fall, dass dieses am Wochenende durchgeführt wurde, somit musste die Kita nicht schließen und die Eltern konnten ihrer Kinder in die Betreuung geben.



Nicht so ganz glücklich im Nachhinein, dass alle 12 Mitarbeiter der Kita geimpft wurden.

So kam leider der Super Gau für die Eltern.

10 der 12 Mitarbeiter, haben sich nach der Impfung krank gemeldet, da sie unter den Nebenwirkungen der Impfung mit AstraZeneca leiden.

Somit ist die Kita nun dich, die zwei Personen ohne Nebenwirkungen leiten einen Notbetrieb.

Auch Stationen in Krankenhäuser hatten schon diese Erfahrung gemacht.

Auch dort hatten sich viele Mitarbeiter nach der Impfung meist für 2 Tage krank gemeldet.

Die Impflinge klagen nach einer Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca meist über Schmerzen im Arm, Schüttelfrost, Kreislauf und Fieber.



Nach 24 Stunden lindern sich dann die Symptome wieder.

Für die Linderung der Symptome könnte man frühestens nach 6 Stunden eine Tablette mit Paracetamol nehmen um die Impfung nicht zu gefährden. Laut Experten, soll es nur bei dem Impfstoff von AstraZeneca, diese heftige Reaktion geben.

Das wäre ein Zeichen, dass der Impfstoff funktioniert, so die Experten.