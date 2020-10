Essen liegt im Trennt auch hier steigen die Fallzahlen weiter an.

In Duisburg wurde schon die Marke von 200 überschritten.

In Essen steht die nächste Schwelle von 150 kurz bevor, weitere Maßnahmen kommen ab Montag.

Am letzten Freitag standen wir kurz vor dem Erreichen der 100 er Marke.

Am Samstag hatten wir diese dann schon deutlich überschritten.

Jetzt eine Woche später stehen wir schon vor der nächsten 150 er Marke, die wir sicher auch am Wochenende erreichen werden.

Thomas Kufen erklärte, auch er werde die beschlossenen Maßnahmen 1:1 umsetzen werden.

Die Krankenhäuser in Essen legen jetzt noch nach.

In den Krankenhäusern in Essen gilt ab Montag ein generelles Besuchsverbot!



Es sei äußerste Vorsicht geboten, erklären die Krankenhausbetreiber. Die Sicherheit von Patienten und medizinischem Personal stehe jetzt an erster Stelle. Eine Ausnahme gilt es bei den Kliniken des Verbundes Essen Mitte. Dort werden ab Montag strenge Besuchsregeln umgesetzt.

Auch wenn die Maßnahmen alle erst ab Montag greifen und Sanktioniert werden. Sollte man sich auch schon an diesem Wochenende mit Feiern zurückhalten.