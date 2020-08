Neue Corona Fälle an Schulen und Kitas in Essen

Es gibt wieder neue Fälle in Essen.

In der KITA Sachsenring in Freisenbuch ist ein Betreuer positiv getestet.

11 Kinder müssen in die Häusliche Quarantäne.

Am Berufskolleg Essen West wurde eine Lehrkraft positiv getestet

Bedeutender ist ein Fall an der Hauptschule Wächtlerstraße.

Auch hier wurde ein Lehrer positiv getestet.

Zwei weitere Lehrer müssen in Quarantäne. Schüler sind nicht betroffen.

Somit könnte man an der Aufhebung der Maskenpflicht im Unterricht zweifeln.