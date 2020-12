Alle warten auf die Ferien.

Auch in dieser Woche geht es direkt weiter mit neuen Infektionsmeldungen

an Essener Schulen und Kitas.

Direkt 24 Schulen und 13 Kitas sind betroffen

das berichtet die Stadt Essen auf ihrer Internetseite.

Die Liste wird von Woche zu Woche immer länger.



Nur Lüften scheint dort wohl auch nicht zu reichen

• Kita an der Tuttmannschule

• Blaue Kita in Altendorf

• Kita Ückendorfer Straße

• Kinder- und Familienzentrum BLAUER ELEFANT

• Kita Gruga ZWEI in Rüttenscheid

• Kita Kinderhut Lily Kids in Bredeney

• FRÖBEL-Kindergarten Sterntaler in Borbeck

• Kita Regenbogen in Bochold

• Kindertagespflege Wolkenstube

• Kita Kleine Arche in Frohnhausen

• Kita Timpestraße in Karnap

• Thyssen-krupp Kita Miniapolis

• Kinderhaus am Wasser in Kettwig

• Graf-Spee-Schule

• Heliandzweig der Freien Waldorfschule Essen in Stadtwald

• Glückauf-Schule in Katernberg

• Herderschule in Frohnhausen

 Schulen in Essen



• Schule am Reuenberg

• Hövelschule in Altenessen-Süd

• Mädchengymasium Borbeck

• Maria-Kunigunda-Schule

• Bertha-von-Suttner-Realschule

• Berufskolleg Ost

• Elsa-Brandström-Realschule,

• Studieninstitut der Stadt Essen

• Franz Sales Akademie gGmbH

• Helmholtz-Gymnasium

• Don-Bosco-Gymnasium

• Schule Am Steeler Tor

• Helene-Lange-Realschule,

• Berufskolleg Mitte,

• Gymnasium Essen-Überruhr

• Gustav-Heinemann-Gesamtschule

• Theodor-Heuss-Gymnasium

• Berufskolleg im Bildungspark

• Maria-Wächtler-Gymnasium.