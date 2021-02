Die Personalabteilung der cse ist als Stabsbereich neu aufgestellt. Die Leitung übernimmt Gabriele Schneider, bisherige Fachbereichsleitung Soziale Dienste und Gefährdetenhilfe. Sie hat den Entstehungsprozess der cse maßgeblich mitgestaltet und die Dienste unterschiedlicher Gesellschafter in ihrem Fachbereich integriert.

Durch ihre breitgefächerte berufliche Tätigkeit, auch bei anderen Trägern der Wohlfahrtspflege, bringt sie vielseitige Erfahrungen im Bereich der Personalorganisation von Sozialträgern mit. „Ihre integre und integrierende Art wird dazu beitragen, unsere Personalarbeit zukunftsfähig aufzustellen“, so Andreas Bierod, Geschäftsführer der cse. „Wir wollen als Arbeitgeber weiterhin am Puls der Zeit und attraktiv für Auszubildende und Fachkräfte sein.“ Dem Stabsbereich werden darüber hinaus zwei Personalreferentinnen für Unternehmenskultur und Prozessmanagement und Rechtsfragen sowie die klassische Personalsachbearbeitung angehören.

Themenschwerpunkt Quartiersentwicklung

Tanja Rutkowski, bisherige Fachbereichsleitung Gesundheit und Pflege, wechselt den erantwortungsbereich und wird den Fachbereich Soziale Dienste, Gefährdetenhilfe und Quartiersentwicklung leiten. Neben ihrer Führungskompetenz, die sie in den vergangenen zweieinhalb Jahren mit der Leitung des Fachbereichs Gesundheit und Pflege unter Beweis gestellt hat, bringt sie aus ihrer vorigen Tätigkeit beim Institut für Stadtteilentwicklung, Sozialraumorientierte Arbeit und Beratung (ISSAB) viel Erfahrung mit. „Mit dem KnowHow von Tanja Rutkowski werden wir unseren neuen Themenschwerpunkt Quartiersentwicklung sehr gut auf- und ausbauen können“, so Bierod.

Corona-Impfaktion im Lambertusstift

Für die Leitung des Fachbereichs Gesundheit und Pflege folgt auf Tanja Rutkowski Niko Anastasiadis, der das Team der Geschäftsleitung erweitert. „Wir freuen uns, dass wir einen fließenden Übergang gestalten konnten“, erklärt Andreas Bierod. Denn: „Der Fachbereich Gesundheit und Pflege ist für Niko Anastasiadis kein unbekanntes Terrain. Ganz im Gegenteil: Er hat uns bislang als Abteilungsleiter teil-/stationäre Pflege und als Verantwortlicher für die Projektentwicklung des Fachbereichs bei der cse überzeugt.“ Zuletzt war Niko Anastasiadis federführend für die Planung und Organisation der Corona-Impfaktion im Lambertusstift verantwortlich. Darüber hinaus bringt er eine Vielzahl an Qualifikationen und unterschiedlichen Berufserfahrungen in der stationären und ambulanten Altenhilfe sowie auch der palliativen Arbeit aus kommunalen, privaten und gemeinnützigen Trägern mit. „Wir haben eine sehr fachkompetente und vielseitige Zusammensetzung in der Geschäftsleitung der cse “, so Bierod. „Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen.“