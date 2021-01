13.01.2021...

Wie immer meine Beiträge in loser Folge...

Omas (Opas)... Weißkohlsuppe...

Habe ich schon ewig nicht mehr gekocht...

Ich koche mehr nach Gefühl, auch bei den Zutaten...

Aber hier das Rezept für 4 Personen...

Zutaten

400 g Weißkohl, 250 g Möhren, 250 g Porree, 400 g festkochende Kartoffeln, 2 Zwiebeln,

1 1/2 L Gemüse-brühe, 1 1/ Bund frische glatte Petersilie, 3 EL Butter, Pfeffer, 1 großer Topf...

Ich mache immer noch Suppenfleisch und diese Gehacktes-Bällchen rein...

(grobe Bratwurst)...

bei mir kommt immer noch Kümmel rein...

Zubereitung

Die äußeren Blätter des Kohls entfernen, den Strunk großzügig herausschneiden, den Kohl waschen, schleudern und in Streifen schneiden. Die Möhren schrappen, den Stielansatz abschneiden und in dicke Scheiben schneiden. Den Porree waschen, trocknen, den Wurzelansatz und die welken Blätter abschneiden und in Ringe schneiden. Die Kartoffeln schälen und würfeln. Die Zwiebeln pellen und würfeln. Gemüsebrühe in einen Topf geben und aufkochen lassen. Die Petersilie waschen, trocknen und die Blättchen von den Stielen zupfen und hacken. Butter in die Suppe geben und auflösen. Mit Salz und Pfeffer pikant abschmecken. Die Petersilie in die Suppe einrühren und servieren...

Beilagen nach belieben, Brötchen Brot...

Zeitaufwand ca. 70 Minuten

Guten Appetit...