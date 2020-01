Es wird farbig an der Albert Einstein Realschule (AES) in Rellinghausen. Die Essener Maler- und Lackierer-Innung bietet dort seit Anfang des Schuljahres eine Gestaltungs-AG an und stellt dafür sowohl die Materialien als auch die Kursleiter.

Das Pilotprojekt ist bundesweit einmalig und steht daher unter der Obhut des Bundesverbandes. Innungs-Obermeister Marc-Alexander Kecker bedauert, dass Jugendliche immer weniger Zugang zum Handwerk finden. Er ist überzeugt, dass das Schul-AG-Projekt „Potential sichtbar machen kann, was hinter dem Beruf an Ideen steckt.“

Aluminiumpartikel sorgen für Glitzereffekt

Der Schnee auf dem Schulhof lässt zwar noch auf sich warten, aber im Raum der Gestaltungs-AG gibt es davon schon reichlich. Neve, also „Schnee“ auf italienisch, heißt auch die Effektfarbe, mit der die Jugendlichen der Jahrgangsstufe 9 derzeit experimentieren. Aluminiumpartikel bringen die Grundfarbe zum Glitzern wie Firn. Der Bergerhauser Malermeister Robert Weiser wird von Innungs-Ausbilder Johannes Steinsiepe begleitet. Der schwingt den Pinsel über einer neutralen Platte und zeigt, wie man die Farbe gleichmäßig und deckend aufträgt. Danach ist Lara dran und übt sich gewissenhaft im Kreuzschlag.

Outfits erinnern an Forensiker

Die Jugendlichen sehen in ihren weißen Overalls ein bisschen wie Forensiker aus, die im Krimi Tatorte untersuchen. Justin, dessen Anzug die gesamte Farbpalette der vergangenen Wochen verrät („Nur Orange fehlt mir noch!“), ist begeistert von all den Dingen, die er schon gelernt hat: Farb- und Gestaltungspsychologie sowie Farbenlehre, Wickeltechnik oder Stucktechnik. Eine weitere Technik erfordert Schutzbrillen: Eisenpartikel in dieser Farbe werden mit Säure angeätzt. Man kann zusehen, wie dabei Rost entsteht. Die Farboberfläche erhält eine edle Patina. Fertig: Zeit, seine Arbeiten zu signieren.

Ideen für die Raumgestaltung

Während sich die Jugendlichen aus den Overalls schälen, kommt die gemeinsame Abschlussarbeit zur Sprache: die komplette Gestaltung eines Klassenraums. Malermeister Robert Weiser schwebt ein Sockel vor. Es können aber auch Stuckeffekte an der Decke werden - mal sehen.