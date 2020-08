Positiver Corona Fall in KITA Essen Werden

Nach einem positiven Corona Fall eines Kindes wurde die ganze Gruppe in Quarantäne.

Soweit so gut.



Aber wieso wird bei dem

Erzieher kein Corona Test durchgeführt?

Das ist doch nach den allgemeinen Vorgaben für Pflegeberufe und Erzieher so vorgesehen.

Man hört immer wieder von Mitarbeitermangel, wird der Mitarbeiter nicht gebraucht?

Selbst wenn man nach fünf Tagen einen weiteren Test macht, dann wäre der Mitarbeiter nach fünf Tagen wieder verfügbar und nicht 14 Tage nicht einsetzbar.