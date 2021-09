10. September 2021...

Über neue Beiträge auf der LK-Coch freut man sich besonders gern...

Alte oder neue Postkarten die man noch hat...so etwas wird heute nicht mehr hergestellt, und die meisten Firmen gibt es nicht mehr die diese Postkarten hergestellt haben...habe ja gesagt, einige nicht angesehene Kartons beinhalten alte Schätzchen...ich brauche noch 50 Jahre mir läuft die zeit davon...vielleicht habt Ihr ja auch noch so alte Schätze in Schuhkartons verborgen...Über eure Umgebung oder Stadt...oder an Tante Martha aus eurer Stadt zu Ihrem 60 Geburtstag...Ich fange mal an..aber ich habe noch eine Menge, deshalb kommen noch Vortsetzungen...Geschichten dazu werden freudig erwartet...